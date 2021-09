Rinus van Kalmthout is zondag als zeventiende geëindigd bij de IndyCar-race in de Amerikaanse stad Portland. De zaterdag 21 jaar geworden Nederlander startte vanuit de achterhoede en haalde flink wat concurrenten in, maar timede zijn tweede pitstop verkeerd.

De zege op de Portland International Raceway ging naar de van poleposition gestarte Álex Palou, die Alexander Rossi en Scott Dixon voorbleef na 110 ronden.

De Spanjaard Palou nam in de veertiende van zestien races dit seizoen ook de leiding in het algemeen klassement over van de Mexicaan Pato O'Ward, die slechts veertiende werd. Van Kalmthout staat twaalfde met 291 punten en heeft 186 punten minder dan Palou.

'VeeKay' moest in Portland door een motorwissel vanaf de 25e plaats beginnen. De Nederlander haalde in de eerste paar bochten al negen rivalen in en lag in de openingsfase van de race zelfs even op de negende plek.

Van Kalmthout zakte ver terug toen hij zijn tweede pitstop maakte vlak voordat de race werd geneutraliseerd. Veel concurrenten konden daardoor zonder veel tijdverlies naar binnen, waardoor Van Kalmthout uiteindelijk genoegen moest nemen met de zeventiende plaats.

"Het klinkt gek voor iemand die als zeventiende finisht, maar ik had vandaag oprecht een goede pace", reageerde de coureur van Ed Carpenter Racing. "De start was fantastisch en nadien kon ik met vrijwel iedereen het gevecht aangaan. Ik ben ervan overtuigd dat ik zonder cautions ruim in de top tien was geëindigd."

Er komen dit seizoen nog twee races voor Rinus van Kalmthout. Foto: Rinus VeeKay pr/Ed Carpenter Racing

Van Kalmthout rijdt volgende week op Laguna Seca

Van Kalmthout boekte in mei in Indianapolis zijn eerste zege in de IndyCar en een maand later werd hij tweede in Detroit. Sindsdien eindigde hij niet meer in de top tien.

De Nederlander miste een race door een sleutelbeenblessure en viel in twee van de vorige drie races uit. Aanstaande zondag krijgt hij een nieuwe kans op het beroemde circuit van Laguna Seca in Californië.