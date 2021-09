De Nederlandse volleyballers hebben zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van het EK. In het Poolse Gdansk werd Portugal zondag in spannende vijfsetter met 3-2 (22-25, 25-22, 26-24, 20-25, 15-13) verslagen.

Nederland maakte een prima indruk in de groepsfase, waarin vier van de vijf wedstrijden werden gewonnen. Toch bleek Portugal, dat zich met de hakken over de sloot had geplaatst voor de achtste finales, een lastigere tegenstander dan verwacht.

Hoewel Nederland over de hele wedstrijd gezien zelfs een puntje minder maakte dan Portugal, stapte het in de Ergo Arena uiteindelijk wel als winnaar van het veld. In de vijfde set ging het tot 7-7 gelijk op, waarna Oranje een kleine voorsprong nam en het tweede matchpoint verzilverde.

In de kwartfinales neemt de ploeg van bondscoach Roberto Piazza het dinsdag op tegen Turkije of Europees kampioen Servië. Die landen strijden later zondag om een plaats bij de laatste acht.