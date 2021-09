De Nederlandse honkballers zijn de jacht op hun vierde Europese titel op rij zondag begonnen met een overtuigende overwinning. De ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen versloeg Slowakije in Turijn met 11-0.

Na zeven innings was de ongelijke strijd voorbij. Roger Bernadina, Ray-Patrick Didder, Sharlon Schoop en Dwayne Kemp haalden ieder twee punten binnen.

Bondscoach 't Hoen heeft een verjongde selectie meegenomen naar Italië. Enkele ervaren spelers hebben in de selectie plaats moeten maken voor jong talent.

Nederland, dat zich niet had geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio, gaat in Italië voor de 24e Europese titel in totaal. Oranje speelt maandagavond tegen Tsjechië en een dag later tegen Zweden. De Tsjechen wonnen zondag met 6-1 van Zweden.

De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales. De finale van het EK is volgende week zondag.