Francesco Bagnaia heeft zondag zijn eerste overwinning geboekt in de MotoGP. De 24-jarige Italiaan rekende in de Grand Prix van Aragón na een fraai duel af met Marc Márquez. De Nederlandse coureur Bo Bendsneyder viel uit in de Moto2.

Ducati-rijder Bagnaia begon in Aragón vanaf pole, maar slaagde er nooit in om Márquez echt van zich af te schudden. In de slotronde probeerde de zesvoudig wereldkampioen tot drie keer toe om Bagnaia uit te remmen in een bocht, maar bij zijn laatste poging belandde hij zelf buiten de baan.

Bagnaia hield het hoofd wel koel en werd na 23 rondjes afgevlagd als winnaar. Eerder dit seizoen moest hij in Portugal, Spanje én Oostenrijk nog genoegen nemen met de tweede plaats.

De leiding in de WK-stand blijft in handen van Fabio Quartararo. De Fransman boekte dit seizoen vijf overwinningen, maar kwam in Aragón niet verder dan de achtste plaats.

Raúl Fernández won een week nadat hij een breuk opliep in zijn hand. Foto: ANP

Fernández wint week na handbreuk, Bensneyder geeft op

In de Moto2 ging de overwinning naar Raúl Fernández. De Spanjaard deed dat ruim een week nadat hij bij een val tijdens een training een botje in zijn rechterhand had gebroken. Hij werd daar vorige week zondag aan geopereerd, maar besloot dit weekend toch gewoon in actie te komen.

De nummer twee van het WK-klassement was in Aragón een klasse apart. Voor de twintigjarige coureur is het zijn vijfde overwinning van dit seizoen. De Australiër Remy Gardner blijft het klassement aanvoeren.

Bendsneyder ging zaterdag tijdens de training onderuit en blesseerde daarbij zijn nek. De Rotterdammer probeerde het in de race van zondag nog wel, maar besloot na twaalf rondjes de strijd te staken.