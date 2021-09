Sifan Hassan is haar wereldrecord op de 5 kilometer op de weg kwijt. De Ethiopische Senbere Teferi liep zondag in Herzogenaurach een tijd van veertien minuten en 29 seconden en dook daarmee vijftien seconden onder de toptijd die Hassan begin 2019 liep in Monte Carlo (14.44 minuten).

De 26-jarige Teferi nam bij de wegwedstrijd in Duitsland al na de eerste kilometer afstand van haar concurrentes. De winnares van WK-zilver in 2015 op de 5.000 meter op de baan voerde het tempo op en soleerde naar de winst, in de beste tijd ooit gelopen in een race met alleen vrouwen op deze afstand.

"Ik ben zo blij. Na de Olympische Spelen wist ik dat ik er klaar voor was om voor dit wereldrecord te gaan", zei Teferi. In Tokio eindigde ze op de 5.000 meter als zesde, bijna tien seconden na winnares Hassan. De 28-jarige Nederlandse won daarna ook de 10.000 meter en pakte brons op de 1.500 meter.

Het wereldrecord op de 5.000 meter op de baan staat sinds vorig jaar op naam van de Ethiopische Letesenbet Gidey: 14.06,62. Hassan is Nederlands recordhouder met 14.22,12.

Senbere Teferi komt juichend over de streep in Herzogenaurach. Senbere Teferi komt juichend over de streep in Herzogenaurach. Foto: Getty Images

Ook nieuw wereldrecord op 10 kilometer

Ook het wereldrecord op de 10 kilometer op de weg werd verbeterd in Herzogenaurach, waar sportkledingmerk adidas zondag op het terrein van het hoofdkantoor diverse wedstrijden organiseerde.

Agnes Tirop uit Kenia dook met 30.01 minuten maar liefst 28 seconden onder de oude toptijd, die sinds 2002 op naam stond van de Marokkaanse Asmae Leghzaoui. De 25-jarige Tirop werd in Tokio vierde op de 5.000 meter op de baan.