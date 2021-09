De eerste bokspartij van Evander Holyfield in tien jaar tijd heeft amper twee minuten geduurd. De inmiddels 58-jarige Amerikaanse bokslegende verloor een demonstratiepartij, waarbij de Amerikaanse oud-president Donald Trump als commentator optrad, van de Braziliaan Vitor Belfort (44).

Holyfield was geen partij voor Belfort. Na iets minder dan twee minuten maakte de scheidsrechter een einde aan het gevecht nadat de Amerikaan al flink had moeten incasseren. Belfort won op technische knock-out.

Zwaargewicht Holyfield nam in 2011 afscheid. Dit jaar kondigde hij een comeback aan. Holyfield wilde een derde gevecht met zijn oude rivaal Mike Tyson. Het is nog onduidelijk of dat er nog van komt.

Op de dag dat de Verenigde Staten de aanslagen op 11 september 2001 herdachten, trad Trump op als commentator bij de bokswedstrijd. Trump, die sinds zijn bewogen vertrek uit het Witte Huis in januari nog nauwelijks in de publiciteit komt, was als een van de weinige oud-presidenten niet aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid in New York.

Als gastcommentator kon Trump het niet laten om zijn opvolger Joe Biden te bekritiseren. "Er zijn heel slechte beslissingen gemaakt rondom de situatie in Afghanistan", zei de Republikein. "Maar Amerika zal sterker terugkomen dan ooit tevoren."

Het publiek in Florida gaf de oud-president een warm onthaal en scandeerde "We want Trump! We want Trump!"

"Dit was niet de oude Evander Holyfield", oordeelde Trump, die aan het eind van de vorige eeuw regelmatig grote bokswedstrijden in zijn hotels organiseerde. "Hij heeft verloren, maar het is net als met de verkiezingen: er kan gemanipuleerd zijn."