Bent Viscaal is zaterdag bij de Formule 2-sprintrace in het Italiaanse Monza knap als tweede geëindigd. Het was de eerste keer dat de Nederlander plaats mocht nemen op het podium.

De 21-jarige Viscaal startte als vierde en slaagde er bij de start al in om een positie te winnen. Na een gevecht met David Beckmann wist de coureur uit Albergen in de slotfase nog een plek te veroveren.

Vóór Viscaal schreef Jehan Daruvala de sprintrace op zijn naam. Robert Shwartzman ging in de slotfase ook nog voorbij Beckmann en finishte als derde. Richard Verschoor, de andere Nederlander in de Formule 2, eindigde als veertiende nadat hij als zeventiende was gestart.

Eerder op de dag was Viscaal nog als zevende geëindigd in de eerste sprintrace op Monza. Verschoor haalde de finish niet. Zondag om 10.25 uur staat de Formule 2-hoofdrace op het programma.

Bent Viscaal profiteerde in de slotfase van de sprintrace op Monza van een foutje van David Beckmann. Foto: Getty Images

Viscaal bezig aan eerste seizoen in Formule 2

Viscaal reed de afgelopen twee seizoenen in de Formule 3. Vorig jaar boekte hij op het circuit van Silverstone zijn eerste overwinning in die klasse, nadat een eerdere zege in Hongarije vanwege tijdstraffen geschrapt was. Dit jaar maakte hij promotie naar de Formule 2 voor het team van Trident.

Ook de Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie op het legendarische circuit in Monza. Max Verstappen begint zaterdag om 16.30 uur als derde aan de sprintrace, achter Valtteri Bottas (eerste) en Lewis Hamilton (tweede).