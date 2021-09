Emmanuel Mayonnade is per direct vertrokken als bondscoach van de Nederlandse handbalsters. Het Nederlands Handbal Verbond heeft het aflopende contract met de Fransman na de mislukte Olympische Spelen in Tokio, waar Oranje in de kwartfinales werd uitgeschakeld, niet verlengd, zo is zaterdag bekendgemaakt.

De 38-jarige Mayonnade leidde de handbalsters eind 2019 in Japan voor het eerst in de geschiedenis naar de wereldtitel, maar op de Spelen stelde Nederland zwaar teleur. In de kwartfinales volgde een pijnlijke 22-32-nederlaag tegen de latere olympisch kampioen Frankrijk. Daarna volgden verschillende evaluaties, die tot het vertrek van Mayonnade hebben geleid.

"Het is ontzettend jammer dat Emmanuel weggaat als bondscoach, we hebben de afgelopen 2,5 jaar prettig samengewerkt als team", aldus aanvoerder Estavana Polman. "Daarnaast hebben we successen gevierd met de winst van de wereldtitel als hoogtepunt. Het is ook handbal dat je verdergaat en er een nieuw gezicht voor de groep staat."

Monique Tijsterman neemt tot en met het WK, dat in december van dit jaar wordt gehouden in Spanje, de taken over van Mayonnade. De oud-coach van Dalfsen was tot op heden technisch directeur bij het Nederlands Handbal Verbond.

Emmanuel Mayonnade bezorgde de Nederlandse handbalsters de eerste wereldtitel in de geschiedenis. Foto: AFP

Mayonnade architect van grootste succes

Mayonnade werd in februari 2019 aangesteld als opvolger van de Deense Helle Thomsen, die het na het EK (brons) niet eens kon worden met het Nederlands Handbal Verbond over een nieuw contract. De Fransman kreeg de opdracht mee om een medaille te veroveren op een WK en de Olympische Spelen.

Nederland verraste vervolgens vriend en vijand door op het eerstvolgende WK, in december 2019 in Japan, de wereldtitel te veroveren. Dankzij een treffer van Lois Abbingh in de slotseconden won Oranje met 30-29 van Spanje, waarmee het grootste hoogtepunt in de Nederlandse handbalgeschiedenis werd bereikt.

Vervolgens ging het langzaam bergafwaarts met de handbalsters. Op het EK van vorig jaar werd Nederland al in de tweede groepsfase uitgeschakeld. Daarna kreeg de ploeg van Mayonnade in de aanloop naar de Spelen verschillende tegenslagen te verwerken met zware blessures van Polman en Delaila Amega en de afwezigheid van Yvette Broch.

Op de Spelen in Tokio kwam het uitgeklede Nederland nog goed uit de startblokken met zeges op Japan, Zuid-Korea en Angola, maar na de nederlaag tegen Noorwegen greep Oranje naast de groepswinst en kon het grootmacht Frankrijk niet ontlopen in de kwartfinales. Die titanenstrijd draaide uit op een oorwassing voor Oranje, die Mayonnade uiteindelijk de kop heeft gekost.