Badr Hari is zaterdag naar de zevende plaats gezakt op de ranglijst van zwaargewichten van GLORY. Na zijn nederlaag tegen Arek Wrzosek van vorig weekend wil de Marokkaanse Amsterdammer snel terugkeren in de ring.

Sinds Hari in 2016 bij GLORY tekende, wist hij nog geen gevecht te winnen. De voormalig K1-kampioen verloor tweemaal van Rico Verhoeven en ging ook knock-out tegen Benjamin Adegbuyi en Wrzosek.

Zijn zege op Hesdy Gerges werd hem ontnomen na een positieve dopingtest. Desondanks stond Hari tot zaterdag derde op de ranking bij de zwaargewichten van GLORY.

Zwaargewichtranking GLORY Kampioen: Rico Verhoeven (Ned)

1. Jamal Ben Saddik (Mar)

2. Benjamin Adegbuyi (Roe)

3. Arek Wrzosek (Pol)

4. Levi Rigters (Ned)

5. Nordine Mahieddine (Fra)

6. Antonio Plazibat (Kro)

7. Badr Hari (Mar)

8. Tarik Khbabez (Mar)

9. Raul Catinas (Roe)

10. Jahfarr Wilnis (Ned)

Hari wil snel weer terugkeren in de ring

Na afloop van zijn nederlaag tegen Wrzosek werd er gespeculeerd over het einde van de carrière van de 36-jarige Hari. Maar de teleurgestelde routinier liet al snel via Instagram weten dat hij terug zal keren in de ring.

"Het is moeilijk om de positieve kant te zien, maar ik moet jullie vertellen dat ik me erg sterk voelde in het gevecht", schreef Hari. "Ik heb geen seconde pijn gevoeld, tot die ene seconde waarin het lot een wending nam."

"Hoewel het resultaat teleurstellend is, voelde ik me erg goed en dat is bemoedigend. Ik ben op het juiste pad en ik zal niet stoppen voordat ik de hele zwaargewichtdivisie heb opgeveegd. Laten we beginnen met een rematch."

Hari heeft inmiddels de training alweer hervat. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer in actie zal komen, al komt het eerstvolgende GLORY-evenement op 23 oktober in elk geval te vroeg.

Hari sloeg Wrzosek drie keer voor acht tellen naar de grond, voordat hij zelf na één headkick knock-out ging. Hari sloeg Wrzosek drie keer voor acht tellen naar de grond, voordat hij zelf na één headkick knock-out ging. Foto: Pro Shots

Top drie van zwaargewichten komt in oktober in actie

Wereldkampioen Rico Verhoeven staat nog altijd bovenaan de ranking van GLORY. De Brabander, die al sinds 2014 kampioen is, neemt het op 23 oktober in zijn tiende titelgevecht op tegen Alistair Overeem. De voormalig MMA-vechter heeft nog geen ranking bij GLORY.

In het voorprogramma van dat gevecht nemen de nummers één en twee in het zwaargewicht het tegen elkaar op. Jamal Ben Saddik keert na een afwezigheid van bijna drie jaar terug met een gevecht tegen Verhoevens trainingspartner Adegbuyi.

Wrzosek stijgt na zijn zege op Hari naar de derde plaats. Ook de Nederlander Levi Rigters (naar plek vier), de Fransman Nordine Mahieddinne (naar plek vijf) en de Kroaat Antonio Plazibat (naar plek zes) stijgen op de ranglijst na hun zege van vorig weekend in Ahoy.