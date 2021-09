Evangelos Doudesis is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse waterpolovrouwen. De Griek is de opvolger van Arno Havenga, onder wie hij sinds 2017 de assistent-coach was. De 36-jarige Doudesis tekent een contract tot en met 2024.

"Ik ben er trots op dat de KNZB en ook NOC*NSF zo veel vertrouwen in mij hebben dat ze mij zo'n mooi topsportprogramma toevertrouwen als eindverantwoordelijke bondscoach", zegt Doudesis vrijdag in een persbericht van de KNZB.

"Dat vind ik een eer en een uitdaging tegelijk. Arno heeft een uitstekende basis gelegd waar ik de laatste jaren ook mijn steentje al aan heb mogen bijgedragen. Nu is het aan mij om de Nederlandse waterpolosters naar nieuwe successen te leiden."

Doudesis was sinds 2017 naast assistent-bondscoach ook de bondscoach van Jong Oranje onder de twintig jaar. Met Oranje werd Doudesis in 2018 Europees kampioen. In 2017 en 2019 won hij met Jong Oranje respectievelijk brons en zilver op het WK.

Naast zijn werk bij de KNZB was Doudesis tot het einde van vorig seizoen actief bij Polar Bears. Hij pakte met de vrouwenploeg uit Ede dit jaar (en ook in 2018) de landstitel.

Havenga maakte in augustus bekend te vertrekken als bondscoach. Hij vond dat het tijd was voor nieuwe uitdagingen. Onder Havenga, die sinds 2013 aan het roer stond, werd Oranje onder meer zesde op de Olympische Spelen in Tokio en pakte het in 2015 zilver op het WK.