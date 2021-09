De Nederlandse curlers kunnen zich eind dit jaar in eigen land plaatsen voor de Olympische Spelen. De mondiale federatie heeft het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) toegewezen aan Leeuwarden.

Van 4 tot en met 19 december wordt in de Elfstedenhal gestreden om de laatste tickets voor de Olympische Winterspelen van begin volgend jaar in de Chinese hoofdstad Peking.

"We gaan er alles aan doen om ons te kwalificeren", zegt Jaap van Dorp, de skip van Oranje. "Dat is al vele jaren ons hoofddoel en met de hulp van onze sponsors en ondersteunend netwerk hebben we extreem hard gewerkt om het niveau te bereiken dat nodig is om kwalificatie te behalen."

De curlers strijden met acht andere landen om drie tickets naar Peking. Bij het OKT voor de vorige Winterspelen in Pyeongchang won de Nederlandse ploeg slechts één van de zeven groepswedstrijden.

Nederland, dat nog nooit meedeed aan de Spelen, mag voor het eerst een internationaal curlingtoernooi van zo'n omvang organiseren. Leeuwarden huisvest ook het OKT voor de vrouwen en de gemengde dubbelteams. Daar doet Nederland niet aan mee.

'Wereldwijd zal er veel aandacht voor zijn'

Aan het curlingtoernooi op de Spelen (van 4 tot 20 februari 2022) doen tien landen mee. De Nederlandse ploeg heeft de afgelopen jaren de nodige progressie geboekt en lonkt steeds nadrukkelijker naar deelname aan het mondiale sportevenement.

Bij het WK van eerder dit jaar, waar tickets voor de Spelen van 2022 waren te verdienen, eindigden de curlers met slechts twee zeges in dertien wedstrijden in de achterhoede. In eigen land gaan Van Dorp en zijn teamgenoten een nieuwe poging doen om iets unieks te presteren.

"Wij zijn enorm blij dat dit mondiale kwalificatietoernooi in Leeuwarden wordt gehouden", aldus burgemeester Sybrand Buma van de Friese hoofdstad. "Wereldwijd zal er veel aandacht voor zijn, zeker in landen als Canada en de Verenigde Staten, waar curling een grote sport is. Een primeur voor Nederland en een mooie aanvulling op de al rijke Friese historie op het ijs."