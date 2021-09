Nadine Visser heeft donderdag wederom het Nederlands record op de 100 meter horden verbeterd. De 26-jarige atlete eindigde met haar toptijd als tweede bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich. Sifan Hassan werd na een spannende strijd ook tweede op de 1.500 meter.

Visser snelde in Zwitserland naar een tijd van 12,51 op de 100 horden. Daarmee was ze zeven honderdsten sneller dan haar Nederlands record, dat ze minder dan twee weken geleden in Parijs op 12,58 zette.

De winst in Letzigrund ging naar de Nigeriaanse Tobi Amusan, die met 12,42 een Afrikaans record klokte. De Jamaicaanse Megan Tapper (12,55) eindigde als derde.

Visser begon dit seizoen met een persoonlijk en nationaal record van 12,62 op de 100 meter horden. Ze werd vorige maand met 12,73 vijfde in de olympische finale in Tokio. Daarna werd de Noord-Hollandse tweede bij de Diamond League in Parijs en vorige week won ze in Brussel.

Kipyegon net te snel voor Hassan

De 1.500 meter werd zoals verwacht een mooi duel tussen Faith Kipyegon en Hassan. Op het laatste rechte stuk was de Keniaanse net te snel voor de Nederlandse: 3.58,33 om 3.58,55.

Kipyegon is de olympisch kampioene van 2016 en 2021 op de 1.500 meter. In Tokio rekende ze in de finale ook af met Hassan, die toen brons won.

Hassan eindigt dit seizoen met drie Diamond League-zeges. De olympisch kampioene op de 5 en 10 kilometer was in Florence de beste op de 1.500 meter, won in Eugene de 5 kilometer en pakte vorige week goud op de mijl in Brussel.

Bonevacia vijfde op 400 meter, Klaver zevende

Liemarvin Bonevacia eindigde in Zürich als vijfde op de 400 meter. Met een tijd van 45,35 zat hij een kleine seconde boven zijn Nederlands record (44,48).

De winst ging naar de Amerikaan Michael Cherry. Hij klopte voormalig olympisch kampioen Kirani James uit Grenada al vallend met een verschil van één honderdste: 44,41 om 44,42.

Lieke Klaver werd zevende op de 400 meter voor vrouwen. De Nederlandse bleef met 51,09 maar elf honderdsten boven haar persoonlijk record, dat ze twee weken geleden liep in Rome (50,98). De Amerikaanse Quanera Hayes boekte haar eerste Diamond League-zege: 49,88.

Koen Smet kwam als zevende over de finish op de 110 meter horden: 13,77. De winst was voor de Amerikaan Allen Devon in 13,06.

Weltklasse Zürich is de twaalfde en laatste Diamond League-wedstrijd van het jaar.