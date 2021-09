Liemarvin Bonevacia is bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich als vijfde geëindigd op de 400 meter. Bij de vrouwen liep Lieke Klaver naar de zevende tijd op hetzelfde onderdeel.

Bonevacia kwam in Zwitserland tot een tijd van 45,35, waarmee hij een kleine seconde boven zijn Nederlands record op de 400 meter bleef (44,48).

De winst in Letzigrund ging naar de Amerikaan Michael Cherry. Hij klopte voormalig olympisch kampioen Kirani James uit Grenada met een verschil van één honderdste: 44,41 om 44,42.

Klaver bleef bij de 400 meter voor vrouwen met een tijd van 51,09 maar elf honderdsten boven haar persoonlijk record, dat ze twee weken geleden liep in Rome (50,98).

Quanera Hayes boekte haar eerste Diamond League-zege op de 400 meter: 49,88. De 29-jarige Amerikaanse werd vorige maand zevende bij de Olympische Spelen van Tokio.

Weltklasse Zürich is de twaalfde en laatste Diamond League-wedstrijd van het jaar. Later op donderdag komen er nog een flink aantal Nederlanders in actie: Nadine Visser (100 meter horden), Koen Smet (110 meter horden), Sifan Hassan (1.500 meter), Femke Bol (400 meter horden), Ramsey Angela (400 meter horden) en Marije van Hunenstijn (200 meter).