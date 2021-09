Usain Bolt dacht twee jaar geleden aan een terugkeer als atleet, maar zijn coach Glen Mills overtuigde de achtvoudig olympisch kampioen om het niet te doen. En nu vindt de 35-jarige Jamaicaan, die in 2017 stopte, het te laat voor een comeback.

"Het is te laat. Als ik terug zou keren, dan was het voor de Olympische Spelen van Tokio geweest", aldus Bolt in gesprek met de BBC.

De achtvoudig olympisch kampioen herinnert zich dat zijn coach zich al stevig uitsprak tegen een comeback op het moment dat hij vertelde te stoppen. "Hij zei toen: 'Als je stopt dan is het ook klaar. Ik doe niet aan comebacktours. Dus zorg dat je zeker weet dat je er echt klaar mee bent.'"

Toen Bolt in 2019 vertelde dat hij toch dacht aan een terugkeer voor de Spelen, was Mills opnieuw duidelijk. "Hij keek me aan en zei: 'Begin er niet aan.' Als mijn coach dat zegt, dan doe ik het ook niet. Ik geloof in hem."

30 Usain Bolt maakt eerste goals voor Central Coast Mariners

Bolt wilde eerder profvoetballer worden

Bolt wilde na zijn sprintcarrière, die hij vier jaar geleden op de WK in Londen teleurstellend afsloot met alleen brons op de 100 meter, wel verder gaan als topsporter. Hij hoopte op een loopbaan als profvoetballer en trainde in 2018 mee bij de Australische club Central Coast Mariners.

Bolt scoorde zelfs twee keer in een vriendschappelijke wedstrijd, maar de contractonderhandelingen liepen op niets uit. Central Coast Mariners wilde niet voldoen aan de financiële eisen van de voormalige topsprinter. Naar verluidt wilde Bolt 1,5 miljoen euro per jaar verdienen in plaats van de aangeboden 80.000 euro. De wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter sloeg ook een contractvoorstel van de Maltese kampioen Valletta FC af.

Tegenwoordig is Bolt vooral actief als muziekproducer. Hij heeft het platenlabel 9.85 Records opgericht en sinds 2020 bracht hij meerdere nummers uit.