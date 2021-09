Noord-Korea ontbreekt volgend jaar op de Olympische Winterspelen in Peking. Het internationaal olympisch comité (IOC) heeft het land tot eind 2022 geschorst vanwege het besluit om weg te blijven bij de Spelen van deze zomer in Tokio.

Gedurende de schorsing zal het olympisch comité van Noord-Korea geen financiële steun van het IOC ontvangen. Ook kunnen de Noord-Koreanen de door sancties eerder opgeschorte uitkeringen nu definitief vergeten. Wel kunnen individuele sporters mogelijk onder de neutrale vlag deelnemen.

Noord-Korea trok zich in april van dit jaar terug als deelnemer in Tokio. Het Noord-Koreaanse ministerie van Sport voerde de coronapandemie op als reden voor de afmelding.

Door het besluit van Noord-Korea verdween de hoop bij Zuid-Korea om de uitgestelde Spelen van Tokio te gebruiken als startpunt van een nieuwe dialoog met het buurland. De relatie tussen beide landen is verslechterd sinds de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Pyongyang over de ontmanteling van het nucleaire programma van Noord-Korea in 2019 vastliepen.

Tijdens de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang liepen sporters van beide landen bij de openingsceremonie nog onder een gezamenlijke vlag het stadion binnen. Ook bestond het vrouwenijshockeyteam uit speelsters van beide landen.

Een gezamenlijk bid van Seoel en Pyongyang om samen de Olympische Spelen van 2032 te organiseren, waarvan eerder dit jaar nog even sprake was, bleek echter onhaalbaar.