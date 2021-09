Afghaanse vrouwen mogen binnenkort hoogstwaarschijnlijk niet meer aan sport doen. De Taliban zijn na de machtsovername in Afghanistan van plan een sportverbod voor vrouwen in te voeren, zo laat een hooggeplaatste official van de terreurgroep woensdag weten.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over de machtsovername in Afghanistan

"Ik denk niet dat vrouwen aan cricket mogen meedoen, omdat het niet noodzakelijk is dat vrouwen cricket spelen", aldus Ahmadullah Wasiq, hoofd van een culturele commissie van de Taliban, woensdag in gesprek met de Australische publieke omroep SBS.

"Bij cricket kunnen de vrouwen in een situatie komen waarin hun gezicht en lichaam niet bedekt zijn. De islam staat niet toe dat vrouwen zo gezien worden. We leven in een mediatijdperk. Er zullen foto's en video's van de vrouwen verschijnen en mensen zullen ernaar kijken."

"De islam en het 'Islamitisch Emiraat Afghanistan' staan ​​vrouwen niet toe cricket te spelen of andere sporten te beoefenen waarin ze aan dit soort situaties worden blootgesteld", besloot Wasiq.

Een van de cricketsters van Afghanistan (niet op de foto) werd met de dood bedreigd door de Taliban. Een van de cricketsters van Afghanistan (niet op de foto) werd met de dood bedreigd door de Taliban. Foto: ANP

Cricketster met dood bedreigd

Vlak voor de machtsovername door de Taliban was Afghanistan bezig met de oprichting van een vrouwencricketteam, maar die plannen lijken nu van de baan. Een van de speelsters zei begin september tegen de BBC dat de Taliban haar hadden verteld dat ze vermoord zou worden als ze aan cricket zou doen.

Aan de afgelopen Olympische Spelen in Tokio deed één Afghaanse vrouw mee: atlete Kamia Yousufi. Zij is na de Spelen naar Iran gevlucht, zo bevestigde de voorzitter van het Afghaans Algemeen Directoraat voor Sport.

Aanvankelijk vaardige Afghanistan vanwege de oorlog met de Taliban ook geen sporters af naar de Paralympische Spelen, maar uiteindelijk arriveerde taekwondoka Zakia Khudadadi door een evacuatie alsnog in Tokio. Het is niet duidelijk waar Khudadadi momenteel verblijft.