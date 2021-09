Bijna drie jaar na zijn laatste gevecht keert Jamal Ben Saddik op 23 oktober terug in de ring. De Belgisch-Marokkaanse zwaargewicht neemt het in het GelreDome op tegen Benjamin Adegbuyi, de kickbokser die in december vorig jaar Badr Hari versloeg.

Het gevecht tussen Ben Saddik en Adegbuyi is opgenomen in het voorprogramma van het duel tussen Rico Verhoeven en Alistair Overeem. Zij strijden in het hoofdgevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht van GLORY.

"Ik vind het echt super om in het GelreDome te gaan vechten", zegt Ben Saddik tegen NU.nl. "En ik weet zeker dat mijn partij een van de beste van de avond zal worden."

Ben Saddik kwam in december 2018 voor het laatst in actie. Door de coronacrisis, een zware rugblessure en zijn vermeende betrokkenheid bij de verkoop van cryptotelefoons stond hij lange tijd buitenspel. Het strafrechtelijk onderzoek is nog niet afgerond, maar de dertigjarige Antwerpenaar is na diverse medische behandelingen hersteld van zijn blessure en kan terugkeren in de ring.

"De trainingen gaan goed. Ik voel me er klaar voor", vertelt Ben Saddik. "Ik ben na mijn revalidatie constant blijven trainen. Nu werk ik in de laatste weken voor het gevecht toe naar een piek."

Jamal Ben Saddik versloeg Benjamin Adegbuyi in 2018 in de finale van een achtmanstoernooi van GLORY. Jamal Ben Saddik versloeg Benjamin Adegbuyi in 2018 in de finale van een achtmanstoernooi van GLORY. Foto: Eric Jackman/Glory

Ben Saddik versloeg Adegbuyi met gebroken hand

Adegbuyi was ook Ben Saddiks laatste tegenstander in december 2018. Hij versloeg de Roemeen op indrukwekkende wijze in de finale van een achtmanstoernooi in Rotterdam. Terwijl zijn rechterhand gebroken was, sloeg Ben Saddik zijn opponent met zijn mindere linkerhand knock-out.

"Dat was een leuke avond voor mij. Het was mooi om met de beker naar huis te gaan. Maar ik neem niets van die avond mee naar het komende gevecht", zegt hij. "Zo'n toernooi is niet te vergelijken met een gewone wedstrijd. Het zal een heel ander duel worden."

"Benjamin draait al heel lang mee in de top van GLORY. Het is zeker iemand om rekening mee te houden, een gewaagde tegenstander", zegt Ben Saddik, die onlangs van trainer wisselde.

Na tien jaar bij Nick Hemmers in Breda stapte hij over naar Mike Passenier, de voormalige trainer van Hari. "Het is een leuke nieuwe omgeving, maar het is nu nog te vroeg om echt te kunnen zeggen wat er bij Mike allemaal anders is", aldus Ben Saddik. "Ik train nu pas een paar weken bij hem."

Samen met Passenier werkt Ben Saddik aan zijn jongensdroom: de wereldtitel in het zwaargewicht. "Maar daar denk ik op dit moment helemaal niet aan. Ik ben van ver gekomen en focus me nu alleen op 23 oktober."