Na zijn zege op Badr Hari keert Benjamin Adegbuyi volgende maand terug in de ring. Woensdag werd bekend dat de Roemeense kickbokser het op 23 oktober opneemt tegen Jamal Ben Saddik in het GelreDome.

"De zege op Badr was een van de hoogtepunten in mijn carrière. Hij is een legende in onze sport", zegt Adegbuyi tegen NU.nl. In december sloeg de 36-jarige Roemeen Hari met een gebroken neus knock-out bij een gevecht in Ahoy.

"Ik heb daarna lang moeten wachten op mijn volgende duel, dat was frustrerend. Ik hoopte in juni of juli weer te vechten, maar GLORY moest helaas een aantal evenementen uitstellen", vertelt de zwaargewicht.

Op de ranking van zwaargewichten bij GLORY staat Adegbuyi op de tweede plaats. Alleen wereldkampioen Rico Verhoeven en nummer één Ben Saddik staan boven hem. "Ik ben heel erg blij met dit nieuwe gevecht tegen Jamal, want ik wil heel graag dit soort grote gevechten."

De poster van het gevecht tussen Jamal Ben Saddik (links) en Benjamin Adegbuyi. De poster van het gevecht tussen Jamal Ben Saddik (links) en Benjamin Adegbuyi. Foto: GLORY

'Mr. Gentleman' respecteert al zijn tegenstanders, óók Ben Saddik

Adegbuyi vertrekt binnenkort naar Nederland om zich samen met trainingspartner Verhoeven en coach Dennis Krauweel voor te bereiden op het gevecht van 23 oktober. Verhoeven komt dezelfde avond in actie in een titelgevecht met Alistair Overeem.

"Ik zit nu midden in het trainingskamp", vertelt Adegbuyi. "Ik ben al drie weken in Nederland geweest en tussendoor even naar Roemenië teruggekeerd omdat mijn zesjarige zoon voor het eerst naar school ging. Daar moest ik natuurlijk bij zijn. De komende vijf weken gaan Rico en ik weer keihard trainen om ons samen voor te bereiden."

Verhoeven heeft een hekel aan Ben Saddik, die hem eens bespuugde bij een staredown. In december zei de wereldkampioen dat de Marokkaanse Belg een blessure simuleerde toen Ben Saddik zich terugtrok voor een onderling duel.

Adegbuyi koestert zelf geen wrok tegenover zijn aanstaande tegenstander. "Wat Rico van Jamal vindt, is voor mij niet belangrijk. Mijn bijnaam is Mr. Gentleman, ik heb altijd respect voor alle vechters. Ook voor Jamal."

Adegbuyi wilde niet klagen over blessures in duel met Ben Saddik

Dat neemt niet weg dat Adegbuyi op revanche zint. In 2018 werd hij in de finale van een achtmanstoernooi verslagen door Ben Saddik, die nota bene met een gebroken hand vocht.

"Maar ik was in dat toernooi ook geblesseerd geraakt, al in het eerste gevecht. Ik voelde mijn enkel niet eens meer, maar daar heb ik nooit over geklaagd. Net als dat ik niet gezeurd heb over de loting. Ben Saddik had de makkelijke weg naar de finale en ik de moeilijke met Arek Wrzosek en Jahfarr Wilnis."

"Nu wordt het gewoon een eerlijk gevecht tussen twee frisse vechters. De verliezer heeft na afloop niets om over te klagen."

En mocht Adegbuyi als winnaar uit de strijd komen, dan ligt er mogelijk een titelgevecht tegen trainingspartner Verhoeven in het verschiet. "Heel veel mensen vragen mij of ik dat wel zou kunnen of zou willen, maar natuurlijk wil ik dat", zegt de Roemeen.

"Rico en ik zijn vrienden in ik heb veel aan hem te danken. Maar op een dag hoop ik kampioen te worden en dan zal ik hem moeten verslaan."