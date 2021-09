Botic van de Zandschulp heeft genoten van zijn kwartfinale op de US Open. Hoewel de 25-jarige Veenendaler denkt over een paar dagen best tevreden te kunnen zijn over zijn sensationele reeks van zeven overwinningen in New York, baalde hij dinsdag vooral dat hij in vier sets verloor van de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev.

"Ik baal van de nederlaag, ik wil elke wedstrijd winnen. Misschien komt die tevredenheid als ik in het vliegtuig zit", aldus Van de Zandschulp op de persconferentie. De Nederlander verloor in vier sets: 3-6, 0-6, 6-4 en 5-7.

Van de Zandschulp zei dat het voor hem nog best moeilijk te bevatten is dat hij in de kwartfinale van de US Open stond en dat er zelfs Nederlanders voor hem op de tribune van het Arthur Ashe Stadium zaten. "Dat ik zo'n impact heb gemaakt kan ik nog niet helemaal geloven. Het was geweldig dat ze er voor mij waren. De sfeer was ongelooflijk vandaag."

De eerste en tweede set had Van de Zandschulp met duidelijk verschil verloren. Na de comeback van Van de Zandschulp keerde de spanning terug en uiteindelijk had Medvedev een break op 6-5 in de vierde set nodig om het sprookje van de nummer 117 van de wereld definitief uit te blazen.

'Met de opslag was het moeilijk'

Van de Zandschulp gaf toe dat hij het in het begin van de wedstrijd lastig had. "Met de opslag was het moeilijk. Hij haalde elke bal. In de derde set kwam ik er beter in. Ik begon zelf beter te serveren en werd beter in de rally's waarin ik ook meer zijn forehand opzocht. Ik denk dat ik een goede derde en vierde set speelde. In de vierde set serveerde hij heel goed. Daarom verdiende hij uiteindelijk te winnen."

Voor laatbloeier Van de Zandschulp was het pas zijn eerste deelname aan de US Open. Begin dit jaar maakte hij bij de Australian Open zijn debuut op het hoogste niveau, om vervolgens ook op Roland Garros en Wimbledon het hoofdtoernooi te halen. Nergens kwam hij echter verder dan de tweede ronde.