De Nederlandse volleyballers hebben Turkije op het Europees kampioenschap de eerste nederlaag bezorgd. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza boekte maandag in het Finse Tampere een knappe 3-1-zege (22-25, 27-25, 27-25, 25-23).

Nederland, dat net als Turkije al zeker was van een plaats in de achtste finales, neemt daardoor de leiding over in groep C. Beide ploegen hebben drie wedstrijden gewonnen en er één verloren, maar het setgemiddelde van Oranje is beter.

Eerder dit EK won Nederland van Spanje (3-0) en Noord-Macedonië (3-0), waarna Rusland met 3-2 te sterk bleek. De groepsfase wordt dinsdagavond om 19.00 uur afgesloten met een duel met Finland, dat het toernooi samen met Tsjechië, Estland en Polen organiseert.

De beste vier landen uit de in totaal vier poules plaatsen zich voor de achtste finales. De groepswinnaars nemen het daarin op tegen een nummer vier uit een andere poule. Ook de nummers twee en drie worden aan elkaar gekoppeld.

Het EK volleybal duurt tot en met 19 september. Twee jaar geleden strandde Nederland bij het toernooi in eigen land in de achtste finales.