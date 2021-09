De Duitse teamcoach Kim Raisner is bestraft voor het mishandelen van een paard tijdens de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Ze krijgt van de internationale bond (UIPM) een berisping en moet verplicht een cursus bijwonen over een humane behandeling van dieren.

Raisner ging op de voorlaatste dag van de Spelen door het lint toen ze zag dat haar ruiter Annika Schleu de leiding in het klassement verspeelde vanwege een weigerend paard. Ze spoorde Schleu aan om het dier hard met de zweep te slaan. Toen dat niet hielp, deelde ze zelf een tik uit met haar vuist.

Het kwam Raisner op een storm van kritiek te staan waarop de UIPM besloot haar in afwachting van verder onderzoek alvast naar huis te sturen. Even daarvoor had ook het Duits olympisch comité de trainer al op non-actief gezet.

De uitkomst van het onderzoek is dat Raisner inderdaad de regels heeft overtreden, meldt de UIPM maandag. Ze krijgt een berisping en bij een volgende overtreding kan haar licentie worden ingetrokken.

Annika Schleu was in tranen na de zoveelste weigering van het paard om over de hindernis te springen. Annika Schleu was in tranen na de zoveelste weigering van het paard om over de hindernis te springen. Foto: ANP

'Dit grove gedrag mag niet onbestraft blijven'

Daarnaast moet de 48-jarige Raisner een cursus bijwonen, met daarbij een speciale module over het welzijn van dieren. Pas als ze die met goed gevolg heeft afgelegd, is ze weer welkom bij wedstrijden.

"Het panel erkent de persoonlijke bijdragen van mevrouw Raisner gedurende vele jaren aan de sport van de moderne vijfkamp, ​​zowel als topsporter als als bondscoach", staat in de begeleidende verklaring van de UIPM.

"Dat gezegd hebbende, heeft ze de regels overtreden met het slaan van het paard, Saint Boy, en het aanmoedigen van haar atleet om hetzelfde te doen. Dit heeft ons geschokt en dat grove gedrag kan niet onbestraft blijven."

De harde aanpak van Raisner had overigens geen succes. Schleu, die volgens de bond niets te verwijten valt, zakte bij het afsluitende onderdeel van de moderne vijfkamp (dat verder uit schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten bestaat) van de 1e naar de 31e plaats.