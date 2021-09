Martine Smeets zet per direct een punt achter haar interlandcarrière. De 31-jarige handbalster, die in 2019 wereldkampioen werd met Nederland, vindt het te zwaar om Oranje te combineren met het spelen op clubniveau.

"Na de Olympische Spelen merk ik dat ik nog lang niet opgeladen ben. Lichamelijk vraagt het veel", zegt Smeets, die met Oranje in de kwartfinales in Tokio werd uitgeschakeld, maandag in een persbericht.

"Het is zwaar, ook door het drukke wedstrijdschema in combinatie met het vele reizen in de Roemeense competitie en de Champions League. Om op dit niveau door te kunnen handballen, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik keuzes moet maken."

De speelster van CSM Bucuresti gaat dus nog wel door bij haar club, maar na 120 interlands en 214 doelpunten is haar loopbaan bij Oranje voorbij.

Tranen bij Martine Smeets na de uitschakeling in de kwartfinales van de Spelen in Tokio tegen Frankrijk. Tranen bij Martine Smeets na de uitschakeling in de kwartfinales van de Spelen in Tokio tegen Frankrijk. Foto: ANP

'Het is een rollercoaster geweest'

Smeets debuteerde in 2012 bij Oranje en maakte deel uit van de succesvolste generatie Nederlandse handbalsters ooit. Hoogtepunt was de wereldtitel in 2019. Ze veroverde ook WK-zilver (2015) en WK-brons (2017) met Oranje en in 2018 was er EK-zilver. Bij het olympisch debuut van de handbalsters in Rio de Janeiro 2016 eindigde Smeets met Nederland op de vierde plaats.

"Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt met Oranje", vertelt Smeets. "Het is een rollercoaster geweest met als absoluut hoogtepunt het winnen van de wereldtitel in 2019. Daar hebben we zo lang naar toegewerkt. We wisten dat het erin zat. Maar het uiteindelijk ook doen, dat was geweldig. Het zijn herinneringen die me voor altijd bijblijven."

Direct na de Spelen zette Nycke Groot (33) al een punt achter haar loopbaan en kort voor Tokio stopte met Jessy Kramer (31) nog een speelster van de succesvolle generatie.

Zonder Groot, Kramer en Smeets spelen de handbalsters in december nog het WK in Spanje als afsluiting van het olympisch jaar. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verdedigt daar de wereldtitel.