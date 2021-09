Jeffrey Herlings heeft zondag de Grand Prix van Turkije op zijn naam geschreven. De Nederlander won de eerste manche en eindigde als derde in de tweede machte, waarmee hij zijn tweede GP-zege van het seizoen boekte.

De 26-jarige Herlings, die hersteld is van een zware schouderblessure die hij in juli opliep bij de GP in Oss, won de eerste manche nadat hij als vierde gestart was. In de slotfase passeerde hij zijn concurrent Jorge Prado.

In de tweede race ging Herlings dramatisch van start, want na de eerste ronde lag hij op de negende plaats. De Brabander liep gedurende de manche verder in op de concurrentie en eindigde uiteindelijk als derde, waardoor hij zeker was van de GP-zege. Klassementsleider Tim Gajser won de tweede manche.

Door de overwinning loopt Herlings verder in op nummer één Gajser in het MXGP-klassement. Gajser, die als zesde in de eerste manche eindigde, heeft 310 punten, 36 punten meer dan Herlings. Er zijn nog elf Grands Prix te verrijden in de MXGP.

Door de blessure liep Herlings kostbare punten mis in de MXGP. Hij miste de tweede manche in Oss en moest ook het daaropvolgende raceweekend in Tsjechië aan zich voorbij laten gaan. Begin juli won hij in Italië zijn eerste GP van het seizoen.