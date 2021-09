De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag naast de derde plaats gegrepen op het EK. De ploeg van bondscoach Avital Selinger had weinig in de melk te brokkelen tegen grootmacht Turkije en verloor in drie sets (20-25, 19-25 en 23-25). De volleyballers leden hun eerste nederlaag in de groepsfase.

Oranje, dat na de verloren halve finale tegen Italië van afgelopen vrijdag veroordeeld was tot de strijd om brons, kwam dramatisch uit de startblokken in Belgrado. Nederland keek in de eerste set voortdurend tegen een achterstand aan en verloor het eerste bedrijf dan ook met 20-25.

In de tweede set ging het niet veel beter met de Nederlandse volleybalsters. Oranje leidde nog wel met 5-6, maar het tweede punt ging alsnog met een verschil van zes punten naar Turkije (19-25), waar voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti de scepter zwaait. De derde set was met 23-25 ook een prooi voor de Turken.

Ondanks de kansloze nederlaag in de halve finale presteerde Nederland met een vierde plaats beter dan twee jaar geleden op het vorige EK. Toen was Turkije in de kwartfinales te sterk voor Oranje. Het EK was het eerste titeltoernooi voor de nieuwe bondscoach Selinger.

De finale op het EK gaat tussen Servië en Italië. Servië werd bij de laatste twee edities Europees kampioen, terwijl Italië voor het eerst sinds 2009 in de finale staat. Toen veroverden de Italianen voor de tweede keer in de geschiedenis de Europese titel.

Volleyballers lijden eerste nederlaag

Later op de dag leden de Nederlandse volleyballers hun eerste nederlaag in de groepsfase op het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza knokte zich tegen Rusland tot twee keer toe terug van een achterstand, maar verloor alsnog de vijfde en beslissende set: 13-25, 25-19, 21-25, 25-21 en 13-15.

Nederland won de eerste twee groepswedstrijden op het EK van Spanje en Noord-Macedonië en is daardoor zo goed als zeker van een plek in de achtste finales. De beste vier ploegen in een groep gaan door naar de laatste zestien van het EK.

Maandag komt Nederland opnieuw in actie op het EK, dat in vier landen wordt gehouden: Polen, Tsjechië, Estland en Finland. Oranje werd in 1997 in eigen land voor het laatst Europees kampioen. Bij de laatste editie van 2019 werd Nederland in de achtste finales uitgeschakeld.