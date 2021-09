Beitske Visser heeft zaterdag op het circuit van Zandvoort geen rol van betekenis kunnen spelen in de race van de W Series. De Nederlandse kwam voor eigen publiek als twaalfde over de streep.

De 26-jarige Visser, die tot dusver een teleurstellend seizoen doormaakt, begon de race ook vanaf de twaalfde plek. Ze deed wel verwoede pogingen om Vicky Piria te passeren, maar slaagde daar niet in. Op het circuit van Zandvoort is het relatief lastig om in te halen.

Voor Visser was het al een opsteker dat ze überhaupt mee kon doen in Zandvoort. Ze raakte vorige week gewond bij een zware crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, maar kreeg van de medici wel groen licht om aan de start te staan van haar thuisrace.

De overwinning ging naar Alice Powell. De Britse hield titelconcurrenten Jamie Chadwick (tweede) en Emma Kimiläinen (derde) achter zich en boekte haar derde overwinning van het seizoen.

De Finse Kimiläinen was de race van pole gestart, maar werd in de openingsfase in de binnenbocht ingehaald door Powell en moest vlak daarna ook toekijken hoe Chadwick haar passeerde.

In het algemeen klassement gaan Powell en Chadwick momenteel samen aan de leiding met 91 punten. De top drie wordt gecompleteerd door Kimiläinen (75 punten). Visser blijft met achttien punten in de middenmoot steken.