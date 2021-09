De ijshockeyers uit de NHL mogen volgend jaar wel in actie komen op de Olympische Winterspelen in Peking. De Noord-Amerikaanse competitie bereikte vrijdag een akkoord met de internationale ijshockeyfederatie (IIHF) om tijdens de Spelen een pauze in het seizoen in te lassen.

"We begrijpen hoe gepassioneerd NHL-spelers zijn over het vertegenwoordigen van hun land", zegt adjunct-commissaris Bill Daily op de website van de NHL. "We zijn erg blij dat we afspraken hebben kunnen maken waardoor ze mee kunnen doen aan de Spelen."

In de overeenkomst is wel opgenomen dat de NHL op een later moment kan besluiten om spelers niet af te staan voor de Spelen, in het geval dat de coronapandemie roet in het eten gooit.

Het worden de eerste Winterspelen voor de spelers uit de NHL sinds 2014 in Sotsji. Vier jaar geleden deden ze niet mee aan de Winterspelen in Pyeongchang omdat de competitie toen niet tijdelijk werd stilgelegd.

Het seizoen in de NHL wordt van 3 tot 22 februari stilgelegd. Het olympische ijshockeytoernooi in Peking begint op 4 februari en duurt tot 20 februari.

De ploeg die deelnam onder de vlag van het Russisch olympisch comité is titelverdediger in Peking.