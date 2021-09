De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag ook hun tweede groepswedstrijd op het EK gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza versloeg in het Finse Tampere Noord-Macedonië met 3-0 (25-20, 25-18 en 25-22).

Oranje had het alleen in de tweede set even lastig met Noord-Macedonië, dat op een 15-14-voorsprong kwam. De nummer veertien van de wereld herpakte zich vervolgens en maakte het karwei tegen de mondiale nummer 38 in de derde set probleemloos af.

Donderdag begon Nederland het EK met een overwinning op Spanje, dat eveneens met 3-0 werd verslagen. Zaterdag is Rusland de volgende tegenstander.

Turkije (maandag) en Finland (dinsdag) zijn de andere twee opponenten van de formatie van Piazza in de groepsfase. Alle wedstrijden worden in Tampere afgewerkt.

Het EK in Polen, Tsjechië, Estland en Finland is woensdag begonnen. De finale wordt op zondag 19 september in het Poolse Katowice gespeeld.

Ook de volleybalsters zijn op dit moment bezig aan het EK. Nederland staat bij dat toernooi in de halve finales. Daarin is Italië vrijdag de tegenstander.