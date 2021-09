Sifan Hassan heeft vrijdag bij de Diamond League-meeting in Brussel de Engelse mijl gewonnen. De Nederlandse was bij de Memorial Van Damme een klasse apart met een tijd van 4.14,74. Op de 100 meter horden ging Nadine Visser met de overwinning aan de haal.

Daarmee was Hassan net iets langzamer dan haar eigen wereldrecord (4.12,33) uit 2019. Ze bleef de Ethiopische Axumawit Embaye (4.21,08) en de Australische Linden Hall (4.21,38) ver voor op de niet-gangbare afstand (1.609,34 meter).

Hassan zou aanvankelijk een aanval doen op het wereldrecord op de 10.000 meter, maar ze zag daar eerder deze week van af en koos voor deelname aan de mijl. De olympische kampioene op de 5.000 en 10.000 meter verwachtte dat ze na de voor haar zware Spelen van Tokio niet meer in staat zou zijn een goede 10.000 meter te lopen.

Na de afmelding van Hassan voor de 10.000 meter besloot de organisatie in Brussel de deelneemsters aan die afstand aan de startlijst van de 5.000 meter toe te voegen.

Hassan deed anderhalve week geleden bij de Diamond League-wedstrijd in Eugene een wereldrecordpoging op de 5.000 meter. De Nederlandse won de race in de Amerikaanse staat Oregon, maar met haar tijd van 14.27,89 kwam ze niet in de buurt van de toptijd van Letesenbet Gidey uit Ethiopië (14.06,62).

Nadine Visser bleef de Nigeriaanse Tobi Amusan net voor op de 100 meter horden. Foto: EPA

Visser snelste op 100 meter horden

Op de 100 meter horden sprintte Visser naar de zege. De Noord-Hollandse was de snelste in 12,69 seconden en bleef daarmee elf honderdsten boven haar persoonlijk record. Ook de Nigeriaanse Tobi Amusan kwam tot 12,69, maar Visser bleek uiteindelijk net iets sneller. Megan Tapper (12,77) uit Jamaica werd derde.

Bij de mannen eindigde Liemarvin Bonevacia net naast het podium op de 400 meter. De Nederlander moest met 45,00 seconden genoegen nemen met de vierde plaats. De winst ging in 44,03 naar de Amerikaan Michael Cherry, die Kirani James (44,51) uit Grenada en Isaac Makwala (44,83) uit Botswana achter zich hield.