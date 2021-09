Rogier Dorsman mag zondag de Nederlandse vlag dragen bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen, zo heeft NOC*NSF vrijdag bekendgemaakt. De 22-jarige zwemmer pakte in Tokio drie keer goud en was daarmee de succesvolste Nederlandse sporter.

"Dit zijn pas de eerste Spelen voor Rogier. En als je dan meteen drie gouden medailles op heel sterke nummers weet te winnen, dan is dat echt superknap", zegt chef de mission Esther Vergeer over de keuze voor Dorsman. De zwemmer was de snelste op de 200 meter wisselslag, de 400 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag.

"Rogier is daarnaast een van de vijf visueel beperkte sporters in onze equipe, die samen goed zijn voor tien medailles. Dit is een mooie kans om deze succesvolle groep eens in de spotlights te zetten."

Bij de openingsceremonie op 23 augustus droegen atlete Fleur Jong en handbiker Jetze Plat de vlag namens de Nederlandse equipe, die zeer succesvol is in Tokio. De teller staat op 23 keer goud, 15 keer zilver en 16 keer brons. Nederland staat daarmee op de zesde plek op de medaillespiegel.

De Nederlandse ploeg bij de openingsceremonie. De Nederlandse ploeg bij de openingsceremonie. Foto: Getty Images

'Blijf met alle liefde een dag langer'

Dorsman is trots dat hij is aangewezen als vlaggendrager. "Dit is echt fantastisch, echt super. Ik ben natuurlijk zeer vereerd dat ik dit mag doen. Het is een heel mooie beloning voor het harde werken en een goed paralympisch debuut", reageert hij.

Net als bij de Olympische Spelen zullen er vanwege de coronamaatregelen maar weinig Nederlandse sporters aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie. Dorsman zou er eigenlijk ook niet bij zijn.

"Ik zou zondagochtend al met de rest van de ploeg terugreizen naar Nederland. Maar toen Esther vroeg of ik de vlag wilde dragen, wilde ik natuurlijk geen 'nee' zeggen. Daarvoor blijf ik met alle liefde nog een dag langer in Tokio."