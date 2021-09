De Nederlandse volleyballers zijn goed begonnen aan het EK. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in het Finse Tampere met 3-0 (25-23, 26-24 en 25-22) te sterk voor Spanje.

Oranje keek in de eerste set een aantal keren tegen een achterstand aan, maar sloeg op het beslissende moment toe. Ook in het tweede en derde bedrijf waren de ploegen aan elkaar gewaagd en trok Spanje, de nummer 36 van de wereld, aan het kortste eind.

Nimir Abdelaziz zorgde bij Nederland voor negentien punten. Ook Robbert Andringa was met elf punten op dreef.

Nederland zet het EK vrijdag voort met een wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Een dag later is Rusland de tegenstander. Turkije (maandag) en Finland (dinsdag) zijn de andere twee opponenten van de mondiale nummer vijftien in de groepsfase. Alle wedstrijden worden in Tampere afgewerkt.

Het EK in Polen, Tsjechië, Estland en Finland is woensdag begonnen. De finale wordt op zondag 19 september in het Poolse Katowice gespeeld.

Ook de volleybalsters zijn op dit moment bezig aan het EK. Nederland staat bij dat toernooi in de halve finales. Daarin is Italië vrijdag de tegenstander.