Arek Wrzosek denkt dat hij de laatste tegenstander wordt in de lange carrière van Badr Hari. De Marokkaanse Amsterdammer neemt het zaterdagavond bij GLORY 78 in Rotterdam op tegen de Poolse kickbokser.

"Badr is moe, zijn lichaam is op", zegt Wrzosek tegen NU.nl. "Ik denk dat als hij niet wint, en dat gaat ook niet gebeuren natuurlijk, dat hij dan beter kan stoppen."

Hari groeide begin deze eeuw uit tot een kickboksicoon door kampioen zwaargewicht in de K1 te worden. Hij heeft ruim 120 profpartijen achter zijn naam, maar zijn laatste overwinning dateert alweer van 2015.

"Badr wordt dit jaar 37 jaar. Dat is niet per se te oud voor een zwaargewicht", zegt de 29-jarige Wrzosek. "Maar omdat hij al op heel jonge leeftijd begonnen is, kan zijn lichaam het niet meer aan."

"Hij heeft de laatste tijd veel blessures gehad, zijn lichaam kan alle klappen niet meer verwerken. Hij heeft alles al bereikt in de sport en heeft een mooie leeftijd om te stoppen. Ik hoop dat ik zijn carrière mag beëindigen."

Hari was vroeger het idool van Wrzosek

Hari zelf zei bij een persmoment voorafgaand aan het gevecht van zaterdag nog lang niet aan stoppen te denken. Wegens zijn tegenvallende prestaties van de laatste tijd beëindigde hij na vijftien jaar de samenwerking met trainer Mike Passenier. Met zijn nieuwe trainer Said El Badaoui wil Hari de komende jaren weer terugkeren aan de top.

"Toen ik jong was, was Hari mijn idool", vertelt Wrzosek. "Net als iedereen droom ik ervan om tegen mijn idool te kunnen vechten. Maar nu bewonder ik hem niet meer, maar is hij gewoon een tegenstander. Ik zal tegen hem vechten als tegen ieder ander."

Met de 2,02 meter lange Pool vond GLORY een tamelijk onbekende tegenstander voor Hari. Wrzosek vocht pas tweemaal eerder voor de kickboksbond en won één keer. Sinds november 2019 kwam hij niet meer in actie.

'Hightower' wil Hari pijn gaan doen

Wrzosek draagt de bijnaam 'Hightower' vanwege zijn opmerkelijk lange armen en benen. "Ik heb de vier weken voor het gevecht in Nederland bij Nick Hemmers getraind", zegt de kickbokser.

"Hemmers kent Hari goed en heeft me verteld hoe ik gebruik kan maken van mijn lange armen en benen. Ik ben er helemaal klaar voor."

Wrzosek omschrijft zichzelf als "een echte strijder". "In de ring geef ik nooit op, ik blijf altijd doorgaan. En geloof me: ik zal Badr pijn gaan doen."

Het duel tussen Hari en Wrzosek is zaterdag het hoofdgevecht van GLORY 78 in het Rotterdamse Ahoy en zal rond 23.00 uur beginnen.