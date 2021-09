Het lichaam van Beitske Visser is nog behoorlijk gebutst na haar harde crash op Spa-Francorchamps van afgelopen vrijdag, maar de Nederlandse W Series-coureur gaat komend weekend de pijn verbijten om voor 70.000 Nederlandse fans in Zandvoort een topprestatie neer te kunnen zetten.

Visser heeft weinig woorden nodig om haar seizoen in de W Series tot nu toe te typeren: "Ik kan het simpel omschrijven als dramatisch", zegt de 26-jarige Friezin.

Het dieptepunt voor de Nederlandse kwam vrijdag, toen ze in de natte kwalificatie voor de Grand Prix van België met meerdere auto's betrokken was bij een ernstige crash. Ze stapte zelf uit haar autowrak en bracht vervolgens de nacht door in het ziekenhuis, maar bleek niets ernstigs te mankeren.

"Ik mag niet klagen, het had heel slecht kunnen aflopen", zegt Visser. "Ik heb veel geluk gehad, want ik heb niets gebroken. Ik heb wel nog steeds pijn, voornamelijk in mijn ribben en rug. Gelukkig niet in mijn nek, dat is het belangrijkst."

Visser rekent erop dat ze vrijdag in haar auto kan stappen voor de eerste vrije training op het circuit in Zandvoort. "Ik krijg nog wel een medische check, maar ik verwacht groen licht. Ik zal wel pijn voelen achter het stuur, maar de motivatie van de thuisrace en de adrenaline zullen me er wel doorheen helpen."

Dit jaar zijn de W Series, de raceklasse voor vrouwelijke coureurs, gekoppeld aan de Formule 1. Dat heeft voor heel wat meer aandacht gezorgd. "De Formule 1 is de hoogste klasse, daar komen de mensen voor kijken. Maar je merkt dat de mensen ook voor ons blijven zitten en hopelijk is dat ook in Zandvoort het geval. Het zal door Max Verstappen wel een gekkenhuis worden en ik kijk er enorm naar uit. Dit is mijn hoogtepunt van het jaar."

De auto van Beitske Visser moet volledig opnieuw worden opgebouwd na haar crash op Spa-Francorchamps. Foto: Getty Images

'Ik hoop dat Zandvoort de ommekeer wordt'

Visser reed vorig jaar in haar eerste seizoen in de W Series vrijwel altijd voorin mee en ze eindigde als tweede in het kampioenschap. Dit seizoen was de titel het grote doel, maar na vijf races staat ze negende.

"Ik kan de titel wel uit mijn hoofd zetten. In de eerste race lag ik derde en werd ik van de baan gereden, daarna kreeg ik te maken met motorische problemen. Het leek erop dat in Spa die problemen waren opgelost, maar door die crash doet die motor het ook niet meer. Er wordt nu een compleet nieuwe auto voor mij opgebouwd. Ik hoop dat Zandvoort de ommekeer wordt en dat er een einde komt aan al die tegenslag."

Visser heeft al vaak op het circuit van Zandvoort gereden en kent de meeste bochten als haar broekzak, maar op de speciaal voor de terugkeer van de Formule 1 vernieuwde baan met de zogeheten kombochten reed ze pas één keer.

"Dat was voor een video ter promotie van de nieuwste film van The Fast and the Furious, maar ik reed toen niet in een Formule-racewagen. Ik speel overigens niet mee in de film."