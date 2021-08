De Nederlandse volleybalsters hebben zich dinsdag geplaatst voor de halve finales van het EK. De ploeg van bondscoach Avital Selinger was in het Bulgaarse Plovdiv met 3-0 (27-25, 25-16 en 25-19) te sterk voor Zweden.

Tegenstander vrijdag in de halve finale wordt de winnaar van de kwartfinale woensdag tussen Frankrijk en Servië, dat in 2017 Nederland versloeg in de eindstrijd van het EK. De halve finale wordt in de Servische hoofdstad Belgrado gespeeld.

De zege op Zweden van de Nederlandse vrouwen, die eerder deze zomer ontbraken op de Olympische Spelen in Tokio, komt niet als een verrassing. Oranje was eerder dit EK in de groepsfase in Roemenië ook met 3-0 (25-21, 25-20 25-13) te sterk voor Zweden, de nummer 43 van de wereldranglijst. Nederland staat op de negende plaats.