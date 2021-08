Marlène van Gansewinkel heeft dinsdag op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de 200 meter. De 26-jarige atlete was in een paralympisch record van 26,22 seconden met afstand de beste in de T64-klasse.

Volg nieuws over de Paralympische Spelen Volgen Ontvang meldingen bij ontwikkelingen op de Paralympics

In het kielzog van Van Gansewinkel liep Kimberly Alkemade (26,80) naar het brons. Tussen de twee Nederlandse atletes in snelde de Duitse Irmgard Bensusan naar de tweede plaats.

Voor Van Gansewinkel is het haar tweede medaille bij deze Paralympische Spelen. Eerder pakte ze brons bij het verspringen. Op de 200 meter is ze regerend Europees kampioene.

De geboren Tilburgse liep in de series al haar beste tijd van het seizoen, maar liet in de finale zien nog wat sneller te kunnen. Ze bleef slechts zeven honderdsten van een seconde verwijderd van het wereldrecord van Bensusan.

Voor Nederland is het al de vierde gouden medaille die dinsdag werd veroverd in Tokio. Zowel Jetze Plat, Mitch Valize als Daniël Abraham won bij het wielrennen. De teller voor Nederland bij de Paralympics staat nu op veertien keer goud, negen keer zilver en negenmaal brons.