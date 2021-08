Sifan Hassan gaat vrijdag tijdens de Memorial Van Damme toch geen aanval doen op het wereldrecord op de 10.000 meter. De tweevoudig olympisch kampioene kiest bij de Diamond League-wedstrijd in Brussel voor deelname aan de mijl.

De 28-jarige Hassan denkt dat ze na de voor haar zeer zware Olympische Spelen van Tokio, waar ze goud won op de 5.000 en 10.000 meter en brons op de 1.500 meter, niet meer in staat is om een goede 10.000 meter te lopen. Dat meldt de organisatie van de Belgische atletiekmeeting maandag.

De topatlete kiest voor de kortere mijl (1.609 meter), een niet-gangbare afstand waar ze in een sterk bezette race denkt mee te kunnen strijden om de winst.

De 10 kilometer voor vrouwen gaat nu niet door in Brussel. De deelneemsters aan die afstand worden toegevoegd aan de startlijst voor de 5.000 meter.

Hassan deed anderhalve week geleden bij de Diamond League-wedstrijd in Eugene een wereldrecordpoging op de 5.000 meter. De Nederlandse won de race in de Amerikaanse staat Oregon, maar met haar tijd van 14.27,89 kwam ze niet in de buurt van de toptijd van Letesenbet Gidey uit Ethiopië (14.06,62).