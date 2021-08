Het hoofdbestuur van de Nederlandse wielerunie heeft Wouter Bos maandag voorgedragen als nieuwe voorzitter. De voormalige vicepremier had de voorkeur boven vijf andere kandidaten.

De KNWU maakte in juni bekend een nieuwe voorzitter te zoeken vanwege het vertrek van Marc van den Tweel, algemeen directeur bij NOC*NSF. Uit de binnengekomen sollicitaties zijn zes kandidaten geselecteerd, van wie er twee zijn uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Bos had unaniem de voorkeur van de achtkoppige vertrouwenscommissie, bestaande uit Steven Kroesbergen, John Waterreus, Bobbie Traksel, Petra Kuitert, Herman Brinkhoff, Thorwald Veneberg, Marianne van Leeuwen en Robert Slippens.

"De commissie is zeer enthousiast over Wouter Bos en is van mening dat hij op basis van zijn ervaring, competenties en persoonlijkheid een zeer sterke kandidaat is", staat er in een verklaring van de KNWU. "Bovendien heeft Bos aangegeven voldoende tijd beschikbaar te hebben voor het vervullen van de functie als voorzitter."

De 58-jarige Bos was in het eerste decennium van deze eeuw actief in de politiek als leider van de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij fungeerde daarnaast als staatssecretaris van Financiën (2000-2002) in het kabinet-Kok II en hij was tussen 2007 en 2010 minister van Financiën en vicepremier in een kabinet onder leiding van Jan Peter Balkenende.

In 2010 stapte Bos uit de politiek en was hij in diverse sectoren actief. Zo was hij tussen 2013 en 2018 voorzitter van de raad van bestuur van het VUmc in Amsterdam. Bos heeft nog nooit een officiële functie in de sportwereld vervuld.