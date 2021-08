Jacques Rogge, oud-voorzitter van het internationaal olympisch comité (IOC), is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het IOC zondag bekendgemaakt.

Rogge was van 2001 tot en met 2013 voorzitter van het IOC. De Belg volgde Juan Antonio Samaranch op en was de achtste preses van het comité. Daarna werd hij erevoorzitter.

De strijd tegen doping was een van de speerpunten tijdens zijn voorzitterschap. Belangrijke wapenfeiten onder zijn bewind waren de invoering van het bloedpaspoort en een lange termijn voor hertesten.

"In de eerste plaats hield Jacques van de sport en het omgaan met atleten", zei de huidige IOC-voorzitter Thomas Bach over Rogge. "En hij gaf deze passie door aan iedereen die hem kende. Zijn plezier in de sport was aanstekelijk. De hele olympische beweging zal diep rouwen om het verlies van een goede vriend en een gepassioneerde sportliefhebber."

Rogge nam als zeiler deel aan drie Spelen

Vanwege het overlijden van Rogge zal de olympische vlag vijf dagen halfstok hangen. Na een besloten ceremonie zal later in het jaar een openbare herdenkingsdienst plaatsvinden.

In de jaren zestig en zeventig nam Rogge zelf als zeiler deel aan de Olympische Spelen. Hij kwam op de Spelen van 1968 in Mexico, 1972 in München en 1976 in Montreal uit in de Finn-klasse.

Naast sporter en bestuurder was Rogge ook orthopedisch chirurg met een graad in de sportgeneeskunde. In 1993 werd hij door koning Boudewijn van België in de adelstand verheven. Sinds 2003 ging hij, op instigatie van koning Filip, door het leven als graaf Jacques Rogge.