De Ethiopische atlete Yalemzerf Yehualaw heeft zondag in het Noord-Ierse Larne het wereldrecord op de halve marathon bij de vrouwen verbeterd. Ze is de eerste atlete die onder de 64 minuten is gedoken.

De 22-jarige Yehualaw legde de 21,1 kilometer af in 1 uur, 3 minuten en 43 seconden. Ze haalde daarmee negentien seconden af van de oude toptijd van de Keniaanse Ruth Chepngetich, die in april in Istanboel het record op 1:04.02 had gezet.

De Nederlandse atleten Roy Hoornweg en Mohamed Ali waren tijdens de recordrace de gangmakers van Yehualaw. Ze loodsten haar naar de vereiste tussentijden op het vlakke parcours.

"Voor mij is dit een droom die uitkomt. Ik heb twee keer eerder geprobeerd het wereldrecord te verbeteren en toen lukte het niet. Ik ben heel blij dat het nu wel is gelukt", zei Yehualaw, die deel uitmaakt van Global Sports van atletenmanager Jos Hermens.

Yehualaw pakte in oktober vorig jaar brons op de WK halve marathon. Ze wist zich echter niet te plaatsen voor de 10.000 meter bij de Olympische Spelen in Tokio.