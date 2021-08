Bo Bendsneyder komt ook volgend seizoen uit in de Moto2-klasse. Zijn werkgever Pertamina Mandalika SAG Team maakte zondag bekend dat het contract met de Nederlander met een jaar is verlengd.

Bendsneyder krijgt Gabri Rodrigo als zijn nieuwe teamgenoot. De Argentijn vervangt de Zwitser Tom Lüthi, die eerder al had aangegeven na dit seizoen te stoppen.

"We hebben er alle vertrouwen in dat Gabri Rodrigo goede resultaten gaat neerzetten in deze voor hem nieuwe klasse", meldt Pertamina Mandalika in een persbericht. "Aan de zijde van Bo Bendsneyder, voor wie het zijn tweede seizoen bij ons team gaat worden."

De 22-jarige Bendsneyder is in de Moto2 bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. Na elf van de achttien races bezet hij met 39 punten de veertiende plaats in de WK-stand.

Vorig seizoen leek de Rotterdammer nog noodgedwongen een stap terug te moeten zetten naar het wereldkampioenschap Supersport, omdat hij geen nieuw team kon vinden. Het Indonesische Pertamina Mandalika bracht daarna alsnog uitkomst.

Bendsneyder komt sinds 2018 uit in de Moto2. Daarvoor reed hij twee seizoenen namens Red Bull KTM in de Moto3.