Nederland heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio de eerste medaille bij het roeien veroverd. Corné de Koning en Annika van der Meer pakten zondag zilver in de gemengd dubbeltwee.

Het goud ging naar het Britse duo Rowles/Whiteley. China won met Liu/Jiang de bronzen medaille.

De 31-jarige De Koning en de vier jaar oudere Van der Meer waren het snelst weg, maar zagen eerst China en vervolgens ook het Britse team langszij komen. Ook Oekraïne mengde zich in de strijd om de podiumplaatsen.

In de laatste 500 meter wisten De Koning en Van der Meer het verschil te maken en gingen ze China alsnog voorbij.

"Het was mooi dat we in die laatste 200 meter naar plek twee hebben weten op te schuiven, dat is wel een fenomenaal gevoel", jubelde Van der Meer. "De podiumkandidaten waren goed aan elkaar gewaagd."

Het aantal medailles voor Nederland op de Paralympische Spelen komt daarmee op achttien. Dat is goed voor de voorlopig achtste plaats op de medaillespiegel.