Jetze Plat heeft zijn titel op de Paralympische Spelen bij de triatlon met succes verdedigd. De dertigjarige Nederlander maakte zondag zijn favorietenrol waar en snelde in Tokio met overmacht naar het goud.

Plat kwam na 57 minuten en 51 seconden over de finish. Daarmee was hij ruim twee minuten sneller dan de Oostenrijker Florian Brungraber.

De Italiaan Giovanni Achenza werd op ruim vier minuten derde. Geert Schipper eindigde op de vierde plaats net buiten het podium met een achterstand van 5.10 minuten.

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, won bij de vorige Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook goud op dit onderdeel. Achenza moest ook toen genoegen nemen met het brons.

Plat heeft zijn zinnen gezet op drie gouden medailles deze Paralympische Spelen. Hij komt nog in actie in de tijdrit en in de wegrace in het handbiken. Net als op de triatlon is hij ook op deze twee onderdelen wereldkampioen.

Bij de vrouwen werd Margret IJdema zevende op de triatlon. Het goud ging naar de Amerikaanse Kendall Gretsch, die ruim tien minuten eerder finishte dan de Nederlandse.