De Nederlandse volleybalsters hebben zaterdag de kwartfinales van het EK bereikt. Oranje rekende in het Bulgaarse Plovdiv in de achtste finales af met Duitsland: 3-1 (25-22, 23-25, 25-19 en 25-23).

Sinds de Duitse hereniging in 1990 wist Oranje bij het EK in vijf eerdere ontmoetingen niet één keer te winnen van Duitsland. Eerder dit jaar moest Nederland in de Nations League ook buigen voor de Duitse formatie (2-3), net als begin vorig jaar bij het beslissende olympisch kwalificatietoernooi (0-3).

In de Kolodruma Sport Hall was Oranje zaterdag de betere ploeg. Anne Buijs kroonde zich tot topscorer met liefst 28 punten. Nika Daalderop nam 22 punten voor haar rekening.

De ploeg van bondscoach Avital Selinger neemt het dinsdag in de kwartfinales in Plovdiv op tegen Bulgarije of Zweden. Die twee ploegen spelen zaterdagavond vanaf 20.30 uur hun achtste finale.

Twee jaar geleden strandde Nederland in de kwartfinales van het EK door een 3-0-nederlaag tegen Turkije. De volleybalsters werden één keer Europees kampioen, in 1995. Oranje was in 2009, 2015 en 2017 verliezend finalist.

Nederland (de mondiale nummer negen) eindigde deze week door vier zeges en één nederlaag als tweede in groep D van het EK. Duitsland (elfde op de wereldranglijst) was de nummer drie van poule B, ook met vier overwinningen en één nederlaag.