Nadine Visser heeft zaterdag het Nederlands record op de 100 meter horden verbeterd. De Noord-Hollandse atlete klokte bij Diamond League-wedstrijden in Parijs een tijd van 12,58 seconden en eindigde als tweede. Femke Bol werd vierde op de 400 meter.

De 26-jarige Visser verbeterde haar eigen toptijd (12,62) met 0,04 seconden. De Nederlandse liep die tijd in oktober 2019 tijdens de halve finales van de WK in Doha.

Visser moest zaterdag in Parijs alleen Danielle Williams voor zich dulden. De Jamaicaanse kwam in 12,50 over de meet. Haar landgenote Megan Tapper werd derde in 12,66.

Op de Olympische Spelen in Tokio eindigde Visser begin deze maand nog als vijfde in een tijd van 12,73. De geboren Hoornse kende een moeizame voorbereiding vanwege een hamstringblessure, maar was toch op tijd weer fit.

Femke Bol werd vierde op de 400 meter. Foto: Getty Images

Bol net naast podium op 400 meter

Bol lukte het dit keer niet om op het podium te eindigen. De 21-jarige winnares van het olympisch brons op de 400 meter horden kwam in Parijs niet verder dan de vierde plaats op de 400 meter. De Amersfoortse klokte 50,59, haar derde tijd ooit.

De overwinning op de 400 meter ging naar Marileidy Paulino. De atlete uit de Dominicaanse Republiek won in een tijd van 50,12. Sada Williams werd tweede in 50,30 en Allyson Felix derde in 50,47.

Bol was donderdag nog de beste in Lausanne op de 400 meter horden. Ze boekte daar in een tijd van 53,05 haar vijfde overwinning van dit seizoen in de Diamond League.