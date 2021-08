Taekwondoka Zakia Khudadadi en atleet Hossain Rasouli kunnen toch meedoen aan de Paralympische Spelen. De Afghaanse sporters werden deze week met succes geëvacueerd en arriveerden zaterdag alsnog in Tokio.

Het internationaal paralympisch comité (IPC) meldde woensdag nog dat Khudadadi en Rasouli ondanks een succesvolle evacuatie niet mee zouden kunnen doen aan de Paralympische Spelen. Het duo verbleef de afgelopen dagen in Parijs en stapte vrijdag op een vlucht naar Tokio.

"Het was hartverscheurend dat we moesten mededelen dat de twee atleten niet mee zouden kunnen doen aan de Paralympische Spelen. De aankondiging leidde tot een grote operatie die ervoor heeft gezorgd dat ze Afghanistan veilig konden verlaten, in Frankrijk verbleven en nu naar Tokio konden", zegt IPC-voorzitter Andrew Parson.

Tijdens de openingsceremonie van afgelopen dinsdag werd de Afghaanse vlag al het stadion binnen gedragen. Dat werd op dat moment een "teken van solidariteit" genoemd, maar de organisatie had op dat moment nog wel hoop dat Khudadadi en Rasouli naar Tokio af zouden kunnen reizen.

"Zakia en Hossain hebben in de afgelopen twaalf dagen hun verlangen uitgesproken om naar Tokio te komen en mee te doen aan de Paralympische Spelen", zegt Parson. "Wij hebben de hoop nooit opgegeven. Nu zijn ze in het atletendorp met 4.403 andere paralympiërs, wat nog maar eens laat zien dat sport mensen in vrede bij elkaar kan brengen."

De 23-jarige Khudadadi komt dinsdag in actie en wordt vanaf dat moment de eerste Afghaanse vrouw op de Paralympische Spelen sinds 2004 in Athene. Rasouli doet vrijdag mee aan de 400 meter.