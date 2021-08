Beitske Visser heeft nog wel pijn als gevolg van de hevige crash op Spa-Francorchamps waarbij ze vrijdag betrokken was, maar mocht in de avond het ziekenhuis verlaten. De ernst van het ongeval in de W Series, waarbij meerdere auto's betrokken waren, werd de 26-jarige coureur pas duidelijk toen ze de beelden terugzag.

"Ik was echt in shock. Er heeft echt iemand over me gewaakt", zei Visser zaterdag bij een persconferentie. "Tegelijkertijd is het een bewijs van hoe veilig de auto's zijn, als je er na zo'n ongeluk zelf uit kunt komen."

Visser zag het vrijdag tijdens de kwalificatie van de W Series misgaan door nat asfalt, dat de vorige ronde nog droog was. "Er braken twee auto's uit voor mijn neus en ik hoopte dat ik ze niet zou raken. Volgens mij raakte ik een van de twee", beschreef de coureur het ongeluk.



"Toen zag ik de rest op me afkomen en was ik vooral aan het bidden dat ze mij niet zouden raken." Dat gebeurde wel, met enkele harde klappen als gevolg. De auto van Visser vloog eerst door de lucht en eindigde uiteindelijk op de zijkant. Hoewel ze pijn voelde, kroop Visser er toch snel uit, omdat ze benzine uit de auto zag lopen.

Eenmaal op de been voelde ze toch dat haar lichaam flink wat te verduren had gehad. "Mijn benen deden pijn, dus ik moest daarna echt gaan zitten." Visser werd vervolgens naar het medisch centrum op het circuit gebracht. "Daar kon ik pas mijn familie bellen dat ik in orde was. Dat was veertig minuten na de crash."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de crash van Beitske Visser, die in de witte auto met blauwe accenten zit die de meeste klappen krijgt.

Familie zag wel dat Visser uit de auto was

De familie van de coureur uit Dronten zat thuis te kijken, maar bleef in grote onzekerheid achter toen er geen herhaling van de crash werd uitgezonden. "Ze zagen wel beelden op sociale media voorbijkomen", aldus Visser. "Gelukkig ook beeld waarop te zien was dat ik zelf uit de auto was gekomen."

Visser werd later naar het ziekenhuis vervoerd, waar scans en röntgenfoto's werden gemaakt om te zien of er breuken waren. Daar was geen sprake van bij de Nederlandse.

Ondanks haar pijn is Visser er over een week in Zandvoort hoe dan ook bij. "Dat sowieso", zei ze vastberaden. "Ik ben in orde, dus ik heb genoeg vertrouwen om volgende week weer in de auto te stappen en er weer voor te gaan."