Coureur Beitske Visser is vrijdagavond uit het ziekenhuis in België ontslagen. Op het circuit van Spa-Francorchamps was ze eerder op de dag gecrasht tijdens de kwalificatie in de W Series. Ze heeft geen breuken opgelopen.

Bij de zware crash waren zes coureurs betrokken. De 26-jarige Visser werd met haar auto hard van de zijkant geraakt door een coureur die haar niet meer kon ontwijken. Haar auto vloog door de lucht.

Naast Visser, die in haar auto minstens drie zware klappen te verwerken kreeg maar er wel zelfstandig uit kon klimmen, moest ook de Noorse Ayla Agren voor onderzoeken naar het ziekenhuis. Ook zij is weer ontslagen.

"Bedankt voor al jullie berichtjes", schrijft Visser op Twitter. "Het was een heel heftige crash en ik denk dat ik een engeltje op mijn schouder had. Ik heb flinke pijn, maar gelukkig geen breuken."

Na de eerst vier races van het W Series-seizoen is Visser, die namens het Britse team M. Forbes Motorsport rijdt, de nummer negen in de WK-stand. Na dit weekend staan er nog drie races op het programma.