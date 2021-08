Coureur Beitske Visser is vrijdag betrokken geraakt bij een zware crash tijdens de kwalificatie voor de W Series op het circuit van Spa-Francorchamps. De raceklasse voor vrouwen rijdt dit weekend in het bijprogramma voor de Grand Prix van België.

Meerdere auto's vlogen van de baan in het snelle Raidillon-gedeelte van Spa. De kwalificatie van de W Series begon met lichte regen in de lucht.



Vissers auto kreeg in ieder geval drie zware klappen te verduren en eindigde uiteindelijk op zijn kant. De 26-jarige coureur kon wel zelfstandig uit haar auto komen.

Ze is voor controles naar het ziekenhuis vervoerd, net als haar collega-coureur Ayla Agren uit Noorwegen.

Na een klein half uur werd de kwalificatie voor de W Series om 17.00 uur weer hervat. De race staat zaterdag om 16.30 uur op het programma.