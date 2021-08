Billy Bakker heeft besloten om zijn hockeycarrière per direct te beëindigen. De 32-jarige middenvelder stopt zowel bij zijn club Amsterdam als bij het Nederlands elftal.

"Ik heb in mei 2020 al de knoop doorgehakt", zegt Bakker vrijdag tegen hockey.nl. "Ongeacht het resultaat op de Olympische Spelen, besloot ik toen om na Tokio te stoppen"

"Er kwamen momenten in mijn carrière dat ik over andere aspecten ging nadenken. Over het leven buiten hockey en over mijn maatschappelijke carrière."

Bakker kende als aanvoerder van het Nederlands elftal een teleurstellende zomer met uitschakeling in de kwartfinales op de Olympische Spelen.

De middenvelder speelde 236 interlands voor Oranje en won in 2012 een zilveren medaille op de Spelen in Londen. Daarnaast speelde hij veertien seizoenen in het eerste elftal van Amsterdam, waarmee hij twee keer landskampioen werd.

"Het besluit om te stoppen gaf me juist extra energie om er vol voor te gaan. Ik wilde nog één laatste jaar knallen. Mijn carrière in Amsterdam en bij het Nederlands elftal zo goed mogelijk afsluiten. Uiteindelijk heb ik daarvan toch een mooie combinatie kunnen maken."