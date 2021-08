Trucker Ton van Genugten is op 38-jarige leeftijd overleden. De Brabander, die zes keer meedeed aan de Dakar Rally, kwam om het leven na een val in een mestsilo. Mensen uit de omgeving van zijn team hebben het nieuws van Omroep Brabant donderdag bevestigd.

Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag bij een agrarisch bedrijf aan de Vleutstraat in Best. Een specialistisch team van de brandweer redde Van Genugten weliswaar uit de silo, maar niet veel later overleed hij. De inzet van een traumahelikopter was tevergeefs.

Van Genugten maakte deel uit van het Dakar-team van Jan en Gerard de Rooy. "Het is een zwarte dag, ongelofelijk", zegt Gerard de Rooy tegen Omroep Brabant. "Ik heb er geen woorden voor. Het is heel erg triest."

Van Genugten werd voornamelijk bekend vanwege zijn deelnames aan de Dakar Rally. Tussen 2013 en 2018 stond hij zes keer aan de start.

In 2016 behaalde Van Genugten zijn beste resultaat met de vijfde plek in het klassement bij de trucks. Twee jaar later won hij vier etappes.