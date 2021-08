Femke Bol heeft donderdag in Lausanne haar vijfde overwinning van dit seizoen in de Diamond League geboekt. De Amersfoortse was op de 400 meter horden de snelste in een tijd van 53,05 seconden. Op de 100 meter snelde Shelly-Ann Fraser-Pryce naar de derde tijd ooit.

De 21-jarige Bol hield in de Zwitserse stad de Amerikaanse Shamier Little 73 honderdsten achter zich. Anna Ryzhykova uit Oekraïne eindigde in 54,32 als derde.

Met haar tijd bleef Bol iets meer dan een seconde boven haar Nederlands en Europees record (52,03), waarmee ze eerder deze maand brons veroverde bij de Olympische Spelen in Tokio.

Olympisch kampioene Sydney McLaughlin ontbrak in Lausanne. Dalilah Muhammad, die in Tokio het zilver pakte, kwam in Zwitserland niet verder dan de vierde tijd (54,50).

Eerder dit jaar triomfeerde Bol ook op de 400 meter horden bij de Diamond League-wedstrijden in Florence, Oslo, Stockholm en het Engelse Gateshead.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de race van Femke Bol te bekijken.

Fraser-Pryce loopt derde tijd ooit op 100 meter

Op de 100 meter won Fraser-Pryce bij een rugwind van 1,7 meter per seconden in een tijd van 10,60 seconden. Daarmee bleef de Jamaicaanse haar landgenote Elaine Thompson-Herah, die in Tokio olympisch kampioene werd, vier honderdsten voor.

Alleen Thompson-Herah en Florence Griffith-Joyner waren ooit sneller dan Fraser-Pryce in Lausanne. Thompson-Herah liep vijf dagen geleden in het Amerikaanse Eugene met 10,54 de tweede tijd ooit. Het wereldrecord staat met 10,49 al sinds 1988 op naam van Griffith-Joyner.

Op de 200 meter, die niet meetelde voor de Diamond League, was Marije van Hunenstijn de snelste. De Nederlandse liep met 22,78 een persoonlijk record, maar dat telde niet vanwege te veel rugwind.

Bij de mannen eindigde Liemarvin Bonevacia in 45,41 als derde op de 400 meter. De overwinning ging in 45,17 naar de Amerikaan Wilbert London.